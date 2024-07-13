رئيس الوزراء: الحكومة ماضية باتجاه إطلاق 11 مدينة سكنية جديدة

2024-07-13 20:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مضي الحكومة باتجاه إطلاق 11 مدينة سكنية جديدة، فيما أشار إلى أن العراق يشهد نمواً متسارعاً، ومرحلة من التعافي، وفيه العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وفداً من رجال الأعمال المصريين والسعوديين ورجال أعمال عراقيين ضم رئيس مجلس إدارة شركة TMG هشام طلعت مصطفى ورئيس مجلس إدارة مجموعة المهيدب سليمان عبد القادر المهيدب والرئيس التنفيذي للمجموعة عصام عبد القادر ومدير التطوير في المجموعة رائد إبراهيم المديهيم ومدير مجموعة الميسرة ياسر قاسم زغير ورجل الأعمال أحمد طلعت هاني، المختصين جميعهم بالتطوير العقاري وإقامة المدن السكنية المتكاملة والذكية، بحضور السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز بن خالد الشمري".

ودعا رئيس مجلس الوزراء- بحسب البيان- أصحاب الشركات المصرية والسعودية إلى "الاستثمار في مجال المنتجعات السياحية والفنادق والمرافق الترفيهية، حيث يمتلك العراق العديد من الوجهات السياحية المتنوعة"، مبيناً، أن "التنمية والتطور في العراق تصبّ في مسار المصالح الاقتصادية لباقي الدول العربية".

وأشار إلى، أن "العراق يشهد نمواً متسارعاً، ومرحلة من التعافي، وفيه العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، لاسيما في مجال السكن ومشاريع المدن الجديدة، إذ يحتاج البلد إلى نحو 3 ملايين وحدة سكنية"، مؤكداً، أن "الحكومة تتجه نحو بناء المدن المتكاملة التي تضمّ جميع القطاعات والخدمات والمرافق الترفيهية والتجارية وترتبط مع العاصمة بغداد بشبكة متطورة من طرق المواصلات".

وأوضح السوداني، أن "الحكومة عرضت مشاريع خمس مدن جديدة للاستثمار في بغداد وبعض المحافظات، وهي تمضي باتجاه إطلاق 11 مدينة جديدة، مثلما تدعم التجارب الاستثمارية الناجحة"، مؤكداً، أن "المهم في المدن الحديثة أنها تسهم في حل أزمة السكن، خصوصاً للفئات ذات الدخل المحدود".