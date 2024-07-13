للمرة الثانية.. روسيا تخفض النسبة الإلزامية للإيداع من مبيعات المصدرين بالعملات الأجنبية

2024-07-13 20:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

خفضت الحكومة الروسية النسبة التي تلزم كبار المصدرين بإيداعها في البنك المركزي من حصيلتهم عن المبيعات بالعملات الأجنبية من 60 إلى 40، بحسب أعلنته الحكومة السبت 13 تموز في بيان لها عبر تيليغرام. وذكرت الحكومة الروسية: جاء القرار مع الأخذ في الاعتبار استقرار سعر صرف العملة المحلية وتحقيق مستوى كافٍ من السيولة بالنقد الأجنبي. كانت الحكومة خفضت النسبة الإلزامية من مبيعات كبار المصدرين بالعلامات الأجنبية للإيداع بالبنك المركزي من 80 والتي بدأ العمل بها منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 60 في حزيران الماضي، بحسب وكالة رويترز. وقال البنك المركزي الروسي إن مبيعات النقد الأجنبي الإلزامية أسهمت في تهدئة التقلبات في سوق الروبل، وهو ما سمح بتخفيف هذه الضوابط. وأوقفت بورصة موسكو التداول باليورو والدولار الأسبوع الماضي بعد انخفاض الروبل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع. كان الروبل ارتفع بعد فرض عقوبات أميركية على بورصة موسكو في شهر حزيران.