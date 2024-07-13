التشيكية باربورا تفوز بلقب بطولة ويمبلدون للتنس

2024-07-13 20:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكنت التشيكية باربورا كريتشيكوفا من التغلب على جاسمين باوليني لتفوز بلقب بطولة ويمبلدون للتنس بعد أن قاومت انتفاضة اللاعبة الإيطالية لتفوز 6-2 و2-6 و6-4 على الملعب الرئيسي اليوم السبت.

وأظهرت كريتشيكوفا المصنفة 31 خبرتها في المجموعة الفاصلة، إذ أطلقت ضربات إرسال رائعة لتضيف لقب ويمبلدون إلى لقبها في بطولة فرنسا المفتوحة عام 2021.

وكانت باوليني المصنفة السابعة تسعى لأن تصبح أول إيطالية تفوز بلقب الفردي في ويمبلدون.