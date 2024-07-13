أمانة بغداد يودع دوري النجوم والقاسم يلاعب نفط البصرة للحسم

2024-07-13 20:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت يوم السبت، ثلاث مواجهات عند الساعة الخامسة عصراً، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وودع فريق أمانة بغداد دوري نجوم العراق بعد تعادله 2-2 مع ضيفه النفط، في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف وفي الشوط الثاني سجل النفط هدفه عن طريق حسن داخل، وتمكن أمانة بغداد من تعديل النتيجة في الدقيقة 63 عن طريق رضا فاضل، وعاد حسن داخل ليسجل هدفا ثانيا للنفط في الدقيقة 72، قبل أن يتمكن رضا فاضل من تعديل النتيجة بتسجيله هدف لأمانة بغداد في الدقيقة 75.

وفي مباراة أخرى، تعادل فريق كربلاء مع ضيفه القاسم 1-1، في المواجهة التي احتضنها ملعب السليمانية (الأرض المفترضة لكربلاء).

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون أهداف، قبل أن يسجل كربلاء في الشوط الثاني، عن طريق علاء محيسن في الدقيقة 66 فيما تمكن القاسم من التعديل عبر ركلة جزاء نفذت عند الدقيقة 77 عن طريق سجاد رعد.

إلى ذلك، فاز فريق نفط البصرة على ضيفه الكهرباء 2-0، في مباراة جرت على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة.

وجاءت الأهداف في الشوط الأول بتقدم نفط البصرة بهدفين دون رد للكهرباء، إذ سجل الهدف الاول لنفط البصرة من ركلة جزاء نفذها بنجاح حسام مالك في الدقيقة 38، وأضاف نفط البصرة هدفه الثاني في الدقيقة 41 عن طريق محمد سعيد.

وبهذه النتيجة رافقت أمانة بغداد فريق نفط الوسط، لمغادرة دوري نجوم العراق بشكل رسمي بينما سيلعب القاسم بالمركز 17 ونفط البصرة بالمركز 18 الملحق.