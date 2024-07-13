2024-07-13 20:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أفاد مصدر من داخل محافظة ديالى باستشهاد ضابط برتبة مقدم وعدد من الجنود خلال اشباكات مع مجاميع إرهابية في منطقة بساتين العيط بمحافظة ديالى. من جانبها قالت العمليات المشتركة في بيان “بعد أن شرعت قطعاتنا الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى بعملية أمنية اليوم السبت، في بساتين العيط ذات التعقيد الجغرافي الكبير التي تحتوي على […]

ظهرت المقالة مصدر: استشهاد ضابط برتبة مقدم وعدد من الجنود باشتباكات مع إرهابيين في ديالى أولاً على ايشان.