العامري يؤكد في ذكرى استشهاد المحمداوي على خروج التحالف الدولي والقوات التركية من العراق

2024-07-13 20:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملا

أكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، اليوم السبت، على ضرورة خروج قوات التحالف الدولي والقوات التركية من الأراضي العراقية.

وقال العامري خلال الحفل التأبيني المركزي للذكرى السنوية التاسعة لاستشهاد القائد أبي منتظر المحمداوي وكوكبة من رفاقه الشهداء، وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في ذكرى استشهاد القائد أبي منتظر المحمداوي وجمع من المؤمنين، فإن الحديث عن الشهداء القادة قد يكون متشابهاً سواء عن القائد سليماني أو المهندس أو جميع القيادات؛ لأنهم يمتلكون نفس الصفات".

وأكد، أن "كل شهداء الحشد كانت لديهم الإرادة الصلبة وهذه الإرادة التي يقاتل بها اليوم الشعب الفلسطيني إضافة إلى العقيدة الراسخة"، مشيراً إلى، أن "الشهيد المحمداوي هو الذي أسس العمل الجهادي في الأهوار وكان مدرسة جهادية متنقلة ووجدنا أثرها بعد استشهاده في جميع المحافظات العراقية التي قاتل بها في معارك ضد داعش".

ومضى إلى القول: "أبو منتظر اهتم بالبناء التربوي والشباب الرسالي والحديث عنه ليس فقط لشجاعته وإنما استطاع تربية جيل رسالي، ويجب أن نجسد القيم والمبادئ التي حملتها قياداتنا إلى شبابنا؛ لأن هناك استعماراً للعقول ومسؤوليتنا تحصين الأمة ونقل تجربة شهدائنا إلى الأجيال القادمة لأن هناك غزواً فكرياً واسعاً بما يسمى الحرب الناعمة وهناك استهدافاً لقيمنا ومسؤوليتنا كحشد تجسيد الأفكار ونقلها إلى الأجيال".

وتابع، أنه "إذا أردنا العراق ذا سيادة وكرامة وعزة وبناء مؤسسة عسكرية قوية، فلا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال خروج قوات التحالف الدولي من العراق"، مضيفاً، "في عام 2009 اتفقنا على خروج القوات الأجنبية وكان هناك 180 ألف مقاتل وانسحبوا خلال سنتين، والآن يقولون لدينا 2500، هل من المعقول يحتاجون إلى ثلاث سنوات للخروج؟".

وفي سياق متصل، قال العامري: إنه "لا نقبل ولا يمكن بناء علاقات مع تركيا إلّا بعد انسحاب قواتها من الأراضي العراقية، فلا يمكن المساومة على سيادة وأرض العراق"، مؤكداً، "حريصون على أمن تركيا ومستعدون للتفاهم والتعاون والدستور لم يسمح لها بتواجد أي قوات على أرضنا تهدد دول الجوار".

واختتم الأمين العام لمنظمة بدر حديثه بالقول: "نؤكد على ضرورة خروج التحالف الدولي وخروج القوات التركية من الأراضي العراقية".