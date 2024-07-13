قائد عمليات بغداد يوجه بعدم قطع أي طريق خلال تنفيذ خطة شهر محرم الحرام

2024-07-13 20:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

وجّهت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، بعدم قطع أي طريق خلال تنفيذ الخطة الأمنية لشهر محرم الحرام والزيارة الأربعينية.

وقالت القيادة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الفريق الدرع الركن قائد عمليات بغداد وليد خليفة التميمي ترأس مؤتمراً أمنياً في مقر قيادة العمليات؛ لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بشهر محرم الحرام وزيارة الأربعين، بحضور نائبي القائد لشؤون الدفاع والداخلية ومعاونيه للكرخ والرصافة وقادة الفرق ومديري المديريات والأجهزة الأمنية وعدد من ضباط هيئة الركن".

وأكد قائد العمليات- بحسب البيان- على "الاستمرار بالعمليات الاستباقية للبحث والتفتيش والاستطلاع المسلح لملاحقة ما تبقى من عصابات داعش الإرهابية المنهزمة والخارجين عن القانون وعصابات الجريمة المنظمة والعابثين بالسلم المجتمعي في جميع قواطع المسؤولية واتخاذ كافة تدابير الحيطة والحذر وتكثيف الجهد الاستخباري وتبادل المعلومات لمنع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين وتعكير صفو الزيارة".

وأضاف البيان، أن "قائد العمليات أكد أيضاً على عدم قطع أي طريق خلال تنفيذ الخطة الأمنية المُعدة لشهر محرم الحرام والزيارة الأربعينية وتسهيل حركة وانسيابية السير المرورية في جميع مناطق العاصمة، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق العالي مع الدوائر الحكومية وهيئات المواكب الحسينية لتقديم أفضل الخدمات للزائرين لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة، وإجراء حملات التوعية والإرشاد للزائرين وأصحاب المواكب الحسينية فيما يخص إجراءات الأمن والسلامة والحث على اتباع وصايا وإرشادات مديرية الدفاع المدني لمنع حدوث الحرائق خلال أيام وليالي الزيارة".