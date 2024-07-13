المالية المصرية: لا نستهدف طرح الأصول الإنتاجية.. وإدارة العقارات ليست دور الدولة

2024-07-13 20:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال المرصد الإعلامي لوزارة المالية المصرية، في بيان للوزارة، إن وزارة المالية لا تستهدف طرح الأصول الإنتاجية، وإنها تعمل على الاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء والمباني القديمة التابعة لها لتحقيق أعلى عائد. وأفاد المرصد بأنه تابع باهتمام بالغ ما تم تداوله إعلامياً بشأن برنامج الطروحات الحكومية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يستوجب المزيد من التوضيح. وأضاف أن إدارة الأصول العقارية ليست من ضمن أدوار الدولة، لكنها يمكن أن تدخل فى شراكات مع القطاع الخاص، وفقاً لمقتضيات الصالح العام، ومتطلبات تعظيم موارد الدولة. وذكر أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال دور أكبر للقطاع الخاص في إدارة أصول الدولة، حيث تعمل على التوسع في المشاركة مع القطاع الخاص عبر نظام P.P.P لضمان تعظيم هذا العائد. وقال المرصد إن الوزارة تعمل على خلق مساحة مالية أكبر لتعزيز برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، من خلال تعظيم جهود تحقيق أقصى عائد ممكن لأصول الدولة العقارية. وأشار المرصد الإعلامي لوزارة المالية إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت استجابة لمجتمع الأعمال، وتفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة، حيث تستهدف دوراً أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال تحفيز الاستثمار.