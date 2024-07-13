2024-07-13 21:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع الراصد الجوي واثق السلامي، انخفاضا أكبر بدرجات الحرارة يوم غد الأحد (14 تموز 2024)، بسبب اندفاع كتلة معتدلة نسبيا مع نشاط غباري خفيف، فيما فصّل الأيام المتبقية من منازل الصيف.

وقال السلامي بمنشور له على موقع فيس بوك، تابعته "بغداد اليوم"، إن "المرتفع الجوي، سيضعف تأثيره ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا واقل حرارة عن اليوم بسبب اندفاع كتلة معتدلة نسبيا".

وأضاف، إن "الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة تتراوح سرعتها بين 10 الى 20 كم تنشط، أحيانا الى 40 كم مسببة تصاعدا خفيفا للغبار".

وأكد أن "درجات الحرارة العظمى ستنخفض عما كانت عليه اليوم لتسجل مئوياً:

دهوك 40 الموصل 43 أربيل 43 كركوك 43 السليمانية 40 صلاح الدين 42 ديالى 44 الأنبار 43 بغداد 43 بابل 44 كربلاء 43 الديوانية 44 واسط 45 النجف 43 السماوة 44 ذي قار 45 ميسان 46 البصرة 46

وفصّل السلامي، منازل الصيف المتبقية خلال الـ45 يوما القادمة، كما يلي:

- الهنعة: من 16 تموز وفيها تظهر الغيوم الكاتمة من الشرق وتستمر 13 يوما.

- الذراع: من 29 تموز ومدتها 12 يوما يشتد فيها الحر ويكثر الرطب.

- النثرة: من 11 آب ومدتها 13 يوما يستمر فيها الحر وتكثر فيها التمور وتغور المياه.

- الطرفة: 24 آب وهي بداية اقتراب ظهور نجم سهيل ونهاية القيظ واعتدال الأجواء ليلا.