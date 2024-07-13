مصرف الرافدين يعلن المباشرة ببيع الدولار للمسافرين

2024-07-13 21:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت (13 تموز 2024)، المباشرة ببيع الدولار للمسافرين اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "استنادا لتوجيهات البنك المركزي العراقي، سيتم المباشرة ببيع الدولار للمسافرين اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 15 تموز 2024".

وأضاف، إنه "تم تحديد الفروع المخصصة في بغداد وهي:

- الكرخ (السنك - المنصور – الرافعي – الخضراء – المعرفة – براثا – الأمانة العامة لمجلس الوزراء - حي العامل – المحيط – الحي العربي).

- الرصافة (الفردوس – الرئيسي – الباب الشرقي – شارع فلسطين – المشتل – دور الضباط – الوزيرية – القدس – جامعة بغداد).