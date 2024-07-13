2024-07-13 21:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوجّه محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي، اليوم السبت، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد.وقال مكتب المحافظ في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي وجّه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد ٢٠٢٤/٧/١٤ بمناسبة اليوم (السابع) من شهر محرم الحرام".وأضاف، أن "التعطيل جاء إحياءً لذكرى استشهاد الإمام العباس بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهما السلام)".