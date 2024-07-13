محافظ ميسان يوجه بتعطيل الدوام الرسمي غداً
2024-07-13 21:06:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
وجّه محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي، اليوم السبت، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد.
وقال مكتب المحافظ في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي وجّه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد ٢٠٢٤/٧/١٤ بمناسبة اليوم (السابع) من شهر محرم الحرام".
وأضاف، أن "التعطيل جاء إحياءً لذكرى استشهاد الإمام العباس بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهما السلام)".
وجّه محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي، اليوم السبت، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد.
وقال مكتب المحافظ في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي وجّه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد ٢٠٢٤/٧/١٤ بمناسبة اليوم (السابع) من شهر محرم الحرام".
وأضاف، أن "التعطيل جاء إحياءً لذكرى استشهاد الإمام العباس بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهما السلام)".