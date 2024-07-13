2024-07-13 21:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، المباشرة ببيع الدولار للمسافرين اعتباراً من يوم الإثنين المقبل.

وقال المصرف في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استناداً لتوجيهات البنك المركزي العراقي، يعلن مصرف الرافدين المباشرة ببيع الدولار للمسافرين اعتباراً من يوم الإثنين الموافق ١٥- ٧ - ٢٠٢٤".

وأشار المصرف إلى، أنه "تم تحديد الفروع المخصصة في بغداد وهي:

فروع الكرخ (السنك - المنصور - الرافعي - الخضراء - المعرفة - براثا - الأمانة العامة لمجلس الوزراء - حي العامل - المحيط - الحي العربي).

فروع الرصافة ( الفردوس - الرئيسي - الباب الشرقي - شارع فلسطين - المشتل - دور الضباط - الوزيرية - القدس - جامعة بغداد)".