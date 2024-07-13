أربيل تجمع الشعراء الكورد والعرب في أمسية شعرية (صور)

2024-07-13 21:06:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، أمسية شعرية للشعراء الكورد والعرب.

وقال الشاعر نوري بیخالي لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من الشعراء شاركوا في هذه الأمسية وهي شيء مهم جدا لتطوير الحركة الادبية في اقليم كوردستان والعراق عموما خاصة اذا كانت بشكل مستمر ودوري".

ومن جهتها؛ قالت ساکار المدرس (اكاديمية مشاركة) لوكالة شفق نيوز، إن "ما يميز هذه الامسية انها تجمع بين الشعراء الكورد والعرب في آن واحد وهذا الامر قليل الوجود عادة في الامسيات الشعرية والجميل أيضاً أن الأمسية تصنع جسرا للتواصل بين الادب الكوردي والعربي وتعزيز التلاقح الثقافي والفكري".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الامسية تضمنت القاء الشعراء العديد من القصائد حول مواضيع متنوعة ومختلفة.