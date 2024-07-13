رغم عدم ادراجها في قانون العطلات.. ميسان تعطل الدوام الرسمي يوم 14 تموز

2024-07-13 21:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر مجلس محافظة ميسان، يوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد المصادف 14 تموز الجاري.

وقال مصدر محلي، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار المجلس تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد، جاء بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام العباس عليه السلام".

ويصادف أيضاً يوم 14 تموز من كل عام، ذكرى تأسيس الجمهورية العراقية، منذ العام 1958، لكن العطلتين غير مدرجتين في قانون العطل الرسمية المقر قبل شهر من قبل البرلمان العراقي.