2024-07-13 21:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – أربيل

أعلن جهاز أمن أربيل (الآسايش)، اليوم السبت (13 تموز 2024)، اعتقال شاب امطر منزل اهل زوجته بوابل من الرصاص في أربيل.

وقال الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بأمر من قاضي تحقيق اسايش اربيل القينا القبض على المتهم (ا، ع، ا) والذي تهجم على منزل حماه في عينكاوه ومنزل ابن حماه في حي خمسة حساروك اثر قضية اجتماعية".

وأضاف أن المتهم “قام بإطلاق الرصاص على المنزلين بشكل عشوائي، من حسن الحظ لم يسفر الحادث عن اضرار بشرية، وتم الحجز على سلاح المتهم"، داعياً إلى "عدم حمل السلاح غير المرخص او استخدامه تحت أي ظرف كان وإلا سيتم القاء القبض على المستخدم وتحويله الى المحكمة".



