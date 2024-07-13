عمليات بغداد تصدر 5 توجيهات جديدة حول الخطط الخاصة بمحرم والاربعينية

2024-07-13 21:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

عقدت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (13 تموز 2024)، مؤتمراً أمنياً لمتابعة الخطط الخاصة بشهر محرم والزيارة الأربعينية، فيما أصدرت 5 توجيهات من بينها عدم قطع أي طرق.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قائد عمليات بغداد ترأس، مؤتمراً امنياً في مقر قيادة العمليات، لمتابعة تنفيذ الخطة الامنية الخاصة بشهر محرم الحرام وزيارة الاربعين، بحضور نائبي القائد لشؤون الدفاع والداخلية ومعاونيه للكرخ والرصافة وقادة الفرق ومدراء المديريات والاجهزة الامنية وعدد من ضباط هيئة الركن".

وأضافت أن "قائد العمليات اصدر خلال المؤتمر عدة توجيهات من بينها الاستمرار بالعمليات الاستباقية للبحث والتفتيش والاستطلاع المسلح لملاحقة ما تبقى من عصابات داعش الإرهابية المنهزمة والخارجين عن القانون وعصابات الجريمة المنظمة والعابثين بالسلم المجتمعي في جميع قواطع المسؤولية، واتخاذ جميع التدابير واخذ الحيطة والحذر وتكثيف الجهد الاستخباري وتبادل المعلومات لمنع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين وتعكير صفو الزيارة".

وأوضحت القيادة أن "التوجيهات تضمنت ايضاً عدم قطع اي طريق خلال تنفيذ الخطة الامنية المُعدة لشهر محرم الحرام والزيارة الاربعينية وتسهيل حركة وانسيابية السير المرورية في جميع مناطق العاصمة، وضرورة التنسيق العالي مع الدوائر الحكومية وهيئات المواكب الحسينية لتقديم افضل الخدمات للزائرين لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة الى إجراء حملات التوعية والارشاد للزائرين واصحاب المواكب الحسينية فيما يخص اجراءات الامن والسلامة والحث على اتباع وصايا وارشادات مديرية الدفاع المدني لمنع حدوث الحرائق خلال ايام وليالي الزيارة".