اعتقال 6 أجانب حاولوا اجتياز الحدود العراقية

2024-07-13 21:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قوات حرس الحدود، يوم السبت، إلقاء القبض على متسللين أجنبيين حاولا اجتياز الحدود العراقية بطريقة غير شرعية في محافظتي واسط والبصرة.

وبحسب بيان لحرس الحدود، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن "مفارز الفوج الاول لواء الحدود العشرين تمكن من القاء القبض على متسللين اجنبيين اثنين حاولا اجتياز الحدود العراقية بطريقة غير شرعية في محافظة واسط".

وفي البصرة، أوضح البيان، أن "مفارز مركز شرطة كمرك مطار البصرة تمكن من ضبط (4) متهمين يحملون احدى الجنسيات الاسيوية بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة وهو مخالف لتعليمات البنك المركزي العراقي وقانون الكمارك، حيث تم إحالة جميع المتهمين والمضبوطات الى القضاء".