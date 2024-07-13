الفياض: لا قيمة لنا إلا بإحياء ذكرى الشهداء

2024-07-13 21:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملا

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم السبت، أن العراق اليوم ينتصر لغزة وكل قيم الحق، مشدداً على وجوب إحياء ذكرى الشهداء وتربية الأجيال على هذه القيم.

وقال الفياض في كلمة ألقاها خلال الحفل التأبيني بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لاستشهاد القائد أبي منتظر المحمداوي- حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هيئة الحشد الشعبي تتشرف بأن تحيي الذكرى السنوية التاسعة لاستشهاد بطل من أبطال التحرير وقامة شامخة من قامات الشهداء وهو الشهيد القائد أبو منتظر المحمداوي ورفاقه الشهداء"، مؤكداً، أن "الشهيد أبو منتظر المحمداوي كان في مرتبة عالية؛ لأنه كان شجاعاً ومخلصاً ومقداماً وصاحب بصيرة".

وأضاف، أن "الشهادة هي السلاح الذي لا يمكن معرفة حدوده والرجال الذين يحملون هذا الاستعداد هم حماة الأعراض والديار والكرامات والسيادة"، متابعاً، "نحن في هيئة الحشد الشعبي لا قيمة لنا إلا بإحياء ذكرى الشهداء وتربية أنفسنا وأجيالنا على هذه القيم".

وتطرق الفياض إلى ما يجري من حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، مشيراً إلى، أن "قوى الغطرسة استنفرت قواها للقضاء على غزة التي تستنهض بدورها كل الأحرار لكسر معادلة الهيمنة والخضوع والاستسلام"، مشدداً على، أنه "لا يمكن كسر معادلة الغطرسة إلا برجال كأبي منتظر المحمداوي".

وتابع رئيس هيئة الحشد الشعبي قائلاً: "لا أجد غزة إلّا قبساً من أقباس كربلاء وصدى لها"، مشددا على، أن "العراق اليوم ينتصر لغزة وكل قيم الحق".