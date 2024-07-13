رئيس الوزراء: 3 ملايين طفل يحصلون على الرعاية الاجتماعية وإعانة نقدية لإكمال مشوارهم الدراسي

2024-07-13 21:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن 3 ملايين طفل يحصلون اليوم على الرعاية الاجتماعية وتتوفر لهم سلات غذائية مختلفة وإعانة نقدية إضافية لإكمال مشوارهم الدراسي، فيما وجّه بدراسة المقترحات الخاصة بمشاريع أدب الطفولة من أجل تنفيذها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مجموعة من الكتّاب والفنانين والمسرحيين المعنيين المختصين بأدب الطفولة، بمناسبة يوم الطفل العراقي".

وأكد رئيس الوزراء- بحسب البيان- أن "الحكومة تؤمن بأن بناء الإنسان هو الأهم والأكثر أمناً، ويعد في سلم الأولويات، وهو ما يعمل عليه مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية"، مشدداً على، "ضرورة غرس قيم النزاهة والأمانة في رياض الأطفال، كما أن أطفالنا الذين مروا بمراحل معقدة من الحروب نستذكر معهم ما يحدث لأطفال غزّة على مدى شهور".

وأوضح، أن "خطط الدولة في توفير البيئة التربوية التعليمية تأثرت بالظروف التي مرت على الطفل العراقي"، مؤكداً، أن "3 ملايين طفل يحصلون اليوم على الرعاية الاجتماعية وتتوفر لهم سلات غذائية مختلفة وإعانة نقدية إضافية من أجل إكمال مشوارهم الدراسي، كما تعمل الحكومة على تجنيب أطفالنا الفقر المتعدد الأبعاد، الذي يؤثر في التعليم والصحّة والسكن والخدمات".

وثمّن السوداني، "إسهامات الكتاب والفنانين والشعراء والرسامين"، مؤكداً، "أهمية البرامج التلفزيونية ومسرح الطفل والكتابة للأطفال، والعمل على إعادة إحياء هذه المبادرات والبرامج؛ لإسهامها في صقل ثقافة الطفل ولكي يكون منتجاً في مجتمعه المستقبلي".

وبحسب البيان، فإن رئيس مجلس الوزراء، "استمع إلى جملة من المقترحات المتعلقة بالثقافة والأدب والموسيقى والفنون ومسرح الطفل وسينما الأطفال، ووجّه بإعداد ورشة برعاية وزير الثقافة ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الثقافية، تهتم بدراسة كل المقترحات المطروحة التي في أغلبها مشاريع قابلة للتنفيذ".