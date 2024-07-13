2024-07-13 22:00:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واعدعت مؤسسة وارث للصحة العامة إحدى تشكيلات هيئة الصحة والتعليم الطبي التابعة إلى العتبة الحسينية المقدسة، اليوم السبت، المواطنين المشمولين بمبادرة "روح وريَّة" المجانية، إلى مراجعة مستشفى وارث الدولية لعلاج الأورام في كربلاء المقدسة وإجراء حزمة من الفحوصات المختلفة للاطمئنان على عدم وجود إصابات بمرض السرطان.وقالت المؤسسة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "تسعى إلى تعزيز دور المؤسسات الصحية في مواجهة الأمراض السرطانية من خلال الكشف المبكر لها عبر تبني المبادرات والبرامج الهادفة إلى تحقيق السلامة الصحية المجتمعية ومساندة القطاع الصحي في مواجهة الأمراض السرطانية وكشفها مبكراً".وأشارت إلى، أن "أهم المبادرات المنضوية تحت (مشروع العراق لرئة صحية)، هي (مبادرة روح وريَّة) ضمن حملة مليون فحص مبكر مجاني بمبادرة مباركة من قبل العتبة الحسينية المقدسة والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة".ودعا نائب رئيس المؤسسة الدكتور علي حميد شيخ راضي- بحسب البيان- جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية في القطاع العام والخاص إلى "الاستفادة من هذه المبادرة المجانية في دعوة منتسبيها للفئة العمرية 50 سنة فما فوق لمراجعة مستشفى وارث للأورام لإجراء حزمة من الفحوصات المختلفة المجانية للاطمئنان على عدم وجود إصابات بالمرض".وأوضح البيان، أن "أهمية هذه المبادرة تأتي كضرورة ملحة للكشف المبكر عن مرض سرطان الرئة الذي يسبب نسبة وفيات مرتفعة وفقاً للإحصائيات الرسمية، فيما سيوفر هذا البرنامج على مؤسسات البلد الصحية الكثير من العمل والجهد والكلفة في معالجة المرضى إذا ما تم تشخيصهم في مراحل متأخرة، حيث تكون احتمالية الشفاء من هذا الداء الخبيث قليلة جداً أو معدومة، بالتالي سيؤدي تشخيصهم المبكر إلى زيادة نسب الشفاء لهؤلاء الأفراد وبكلف علاجية واطئة".ولفت إلى، أن "المبادرة تستهدف الفئة العمرية من 50 سنة فما فوق ويكون التركيز على المدخنين منهم، ويساهم في تنفيذ هذا المشروع فريق بحثي واستشاري مكون من علماء وباحثين وأطباء استشاريين عراقيين مع نظرائهم من جامعة ليفربول البريطانية بإشراف الدكتور أحمد سالم الخفاجي، حيث تم توقيع اتفاقية استشارية بين هيئة الصحة والتعليم الطبي وجامعة ليفربول البريطانية لتنفيذ المشروع".