القبض على 6 متهمين أجانب بينهم اثنان حاولا اجتياز الحدود في البصرة وواسط

2024-07-13 22:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم السبت، القبض على (6) متهمين أجانب بينهم اثنان حاولا اجتياز الحدود العراقية في البصرة وواسط.وقال بيان للقيادة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفارز الفوج الأول لواء الحدود العشرين تمكنت من إلقاء القبض على متسللين أجنبيين اثنين حاولا اجتياز الحدود العراقية بطريقة غير شرعية في محافظة واسط".وأضاف، أن "مفارز مركز شرطة كمرك مطار البصرة تمكنت من ضبط (4) متهمين يحملون إحدى الجنسيات الآسيوية بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة وهو مخالف لتعليمات البنك المركزي العراقي وقانون الكمارك"، مبينا، أنه "تم إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى القضاء".