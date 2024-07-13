2024-07-13 22:00:07 - المصدر: منصة إيشان

بين مدة وأخرى، تتصدر عناوين المواقع الإخبارية في العراق، أنباء تخص الملف النووي العراقي، والعقبات التي تحول دون أن يكون العراق عضواً في النادي النووي العالمي، ورغم حاجته الماسة لتطوير قدرات الطاقة والانتاج، لكن الحكومة لم تخطو باتجاه أن يكون العراق على سكة النووي السلمي. في 30 آب من العام الماضي، أعلن رئيس الوزراء محمد […]

ظهرت المقالة العراق النووي.. حلمٌ بغداد يخشاه أعداء إيران.. ما السبب؟ أولاً على ايشان.