هل هناك علاقة بين وتيرة السرقة والمناسبات أو الأشهر الدينية؟

2024-07-13 22:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

استبعد المختص في الشأن الأمني العقيد المتقاعد عدنان الكناني، اليوم السبت (13 تموز 2024)، وجود أي علاقة او تأثير متبادل بين المناسبات الدينية عمومًا وتزايد او تراجع عمليات السرقة.

وقال الكناني، لـ"بغداد اليوم"، انه "لا توجد أي علاقة ما بين شهر محرم الحرام وزيادة او تراجع نسبة عمليات السرقة وغيرها من الجرائم، فهذه الاعمال غير مرتبطة باي شهر وليس مرتبطة باي اعمال دينية وغيرها".

وبين ان "عمليات السرقة تجري بشكل شبه يومي في مدن عراقية مختلفة من اقصى جنوب العراق الى شماله وكذلك عمليات القتل المختلفة، وهي ليس لها أي علاقة وارتباط باي فصل جوي او طقوس دينية او اشهر محدد، فهذه الامر تقف خلفه عصابات تعمل على استغلال أي فرصة للسرقة وتنفيذ العمليات الاجرامية".

وأضاف انه "بكل تأكيد القوات الأمنية العراقية سوف تبذل جهودا كبيرا في حماية الزائرين خلال شهر محرم الحرام، وكذلك جهودا امنية كبيرة في ملاحقة التنظيمات الإرهابية، إضافة الى المهام الأمنية داخل المدن السكنية لحماية المواطنين من عصابات الجريمة المنظمة".