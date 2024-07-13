2024-07-13 22:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر امني، اليوم السبت (13 تموز 2024)، باندلاع أعمال شغب داخل دار تأهيل المشردات في منطقة الصليخ ببغداد.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مجموعة من الفتيات المشردات اقدمن على افتعال اعمال شغب وتكسير الزجاج داخل دار تأهيل الاناث المشردات في منطقة الصليخ ببغداد".

وأضاف أن "خمس فتيات تولدات مختلفة يقفن وراء هذه الاعمال بسبب طلبهن اعادتهن الى سجن الاحداث"، مبيناً أنه "تم تدخل حماية الدار وعزل الفتيات والسيطرة على الوضع، وقد اقتصرت الخسائر على الماديات فقط من دون اصابات تذكر".