العراق يدين القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في غزة اليوم

2024-07-13 22:06:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أدانت الحكومة العراقية، مساء السبت، القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، فيما جدد مطالبة المجتمع الدولي تحمّل مسؤوليته إزاء استمرار هذه الحرب منذ تسعة أشهر.

وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "بعد مرور تسعة أشهر على بدء الحرب على غزّة، تستمر مجازر العدوان الآثم، وآخرها المجازر التي راح ضحيتها عشرات الأبرياء من الأطفال والنساء في مخيم الشاطئ وحَيَّي تلّ الهوى والصناعة بمدينة غزّة المنكوبة، ومنطقة المواصي قرب خان يونس وباقي مناطق رفح، بجانب استمرار الغارات وهي تستهدف الفلسطينيين ومنازلهم وأحياءهم التي تحمّلت الوجع والحصار والتمييز العنصري، منذ سنوات".

وأضاف العوادي، أن "ما ترتكبه حكومة نتنياهو المُجرمة، لم يتوقف عند كسر القوانين والشرائع الدولية، ولكن تعدّى الأمر إلى صمّ الآذان عن كل صوت إنساني، في إساءة مستفزة لكل مهام المنظمات الدولية ونداءاتها، وجهود السلام حول العالم، وفي محاولة لتعطيل كل مفاهيم القانون الدولي، وهو ما سيؤدي فعلياً إلى زعزعة أمن المنطقة، وانتشار الصراع خارج حدودها".

وأمام هذه التطورات الخطيرة، جدد العوادي، مطالبة العراق للمجتمع الدولي والدول الكبرى بـ"تحمّل مسؤوليتها إزاء استمرار هذا العدوان السافر، لهذا الكيان الذي يرى نفسه أعلى من القانون الدولي وأحكام العدالة الدولية".

كما طالب هذه الدول بـ"إسناد حق الشعب الفلسطيني بالحياة، ووضع حدّ للعدوان الذي بات يشكل سابقة خطيرة في تاريخ البشرية، إضافة إلى ضرورة العمل الفوري على إنقاذ أهلنا من المجاعة والقتل الممنهج ومحاولات دفعهم لترك أرضهم، وإيصال المساعدات اللازمة ومستلزمات العلاج والغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية".