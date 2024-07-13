2024-07-13 22:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مصرف الرشيد، اليوم السبت، المباشرة ببيع الدولار للمسافرين اعتباراً من الإثنين المقبل.وقال المصرف في بيان- تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إنه "استنادا لتوجيهات البنك المركزي العراقي يعلن مصرف الرشيد عن تخصيص عدد من فروعه في جانبي الكرخ والرصافة لاستقبال المسافرين الراغبين بالحصول على الدولار وبالسعر الرسمي اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 2024/7/15".وأضاف، أن "تقسيم الفروع كما يلي:جانب الكرخ ( اليرموك/ أبو غريب/ المحمودية/ البياع/ الصالحية) أما فروع جانب الرصافة هي (راغبة خاتون/ ثورة العشرين/ الشورجة/ الاعتماد التجاري/ دجلة)".