بايدن يدافع عن ترشحه رغم الانتقادات ويواصل حملته الانتخابية

2024-07-13 22:18:07 - المصدر: قناة الثامنة

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن مرة أخرى بقاءه في السباق الرئاسي لدى استئنافه حملته الانتخابية الجمعة في ميشيغان، وسط تزايد الدعوات لانسحابه. وجاء ذلك بعد أن طالبه برلمانيون بالانسحاب وتعرضه لانتقادات شديدة شككت في حالته الصحية والعقلية. وفي ديترويت، كبرى مدن ولاية ميشيغان، قال بايدن البالغ 81 عاما أمام انصاره إنه سيكون مرشحا. وأضاف: "كان هناك كثير من التكهنات في الآونة الأخيرةk ماذا سيفعل جو بايدن؟ هل سيبقى في السباق؟ هل سينسحب؟ إليكم إجابتي: أنا مرشح وسوف نفوز". وكان الرئيس الديموقراطي قد قال في وقت سابق لأنصاره خلال عشاء في مطعم في نورثفيل، إحدى ضواحي ديترويت، "أؤكد لكم أنني على