2024-07-13 22:18:07 - المصدر: قناة الثامنة

قتل 71 فلسطينيا على الأقل السبت في غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين في المواصي جنوب قطاع غزة، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف اثنين من قادة حماس في المنطقة. وهذه الغارة ليست الأولى التي توقع هذا العدد الكبير من الضحايا في منطقة المواصي التي تضم أعداداً كبيرة من النازحين، وتأتي في حين يواصل الوسطاء جهودهم لوقف الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية ولا سيما حركة حماس. وقالت وزارة الصحة في بيان إن حصيلة مجزرة القوات الاسرائيلية بحق المواطنين والنازحين في منطقة المواصي هي أكثر من 71 قتيلا ومن 289 إصابة". وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود