إردوغان يعلن نهاية وشيكة للعملية العسكرية في إقليم كوردستان وسوريا

2024-07-13 22:18:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت، نهاية وشيكة للعملية التي تنفذها القوات المسلحة التركية ضد مسلحي حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان وسوريا. وجاءت هذه التصريحات بعد تجدد العمليات العسكرية التركية في اقليم كوردستان والتي نددت بها بغداد هذا الاسبوع رغم تقارب في الاونة الاخيرة بين العاصمتين. وقال إردوغان سننجز قريبا جدا إغلاق منطقة العمليات في إقليم كوردستان، مؤكدا "توجيه ضربات مؤلمة للمسلحين"، في اشارة الى حزب العمال الكوردستاني. واضاف "سنستكمل النقاط العالقة في الحزام الأمني على طول حدودنا الجنوبية في سوريا، ونحن عازمون على القضاء على أي بنية من شأنها تشكيل تهديد لبلادنا على طول الحدود مع العراق