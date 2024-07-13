مجلس ذي قار يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد

2024-07-13 22:48:01 - المصدر: واع

ذي قار – واعأعلن مجلس محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد.وقال المتحدث الرسمي بإسم مجلس محافظة ذي قار ياس الخفاجي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مجلس المحافظة يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد اليوم السابع من محرم المخصص لاستشهاد ابو الفضل العباس (عليه السلام) بأستثناء الدوائر الامنية والخدمية".