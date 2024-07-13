تنويه من التربية لطلبة الثالث المتوسط الراسبين

2024-07-13 22:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة التربية، اليوم السبت (13 تموز 2024)، تنويها لطلبة الصف الثالث المتوسط ممن لم يدخلوا الى امتحانات الدور الأول (غير المشمولين بالبكلوريا).

وقالت التربية في بيان مقتضب، تلقته "بغداد اليوم"، إن "طلبة الصف الثالث المتوسط الذين لم يدخلوا الامتحانات النهائية غير مشمولين بقرار السماح للراسبين بأداء امتحانات الدور الثاني".

وكانت وزارة التربية، قد قررت يوم الخميس الماضي، السماح لتلاميذ الصف السادس الابتدائي وطلبة الثالث المتوسط الراسبين في الدور الأول بأداء امتحانات الدور الثاني، بحسب بيان مكتبها الإعلامي.