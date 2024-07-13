الأرجنتين توقف توسيع القاعدة النقدية لخفض التضخم

2024-07-13 22:56:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال وزير الاقتصاد الأرجنتيني، لويس كابوتو، على منصة الرسائل إكس، السبت، إن بلاده ستتوقف عن توسيع قاعدتها النقدية في إطار حملة الحكومة لمكافحة التضخم. وكتب كابوتو: من الآن فصاعدا، ستظل كمية النقود كما هو أو ستنخفض ​​إذا باع البنك المركزي BCRA الدولارات في سوق الصرف الرسمي المعروف باسم MULC. وستدخل هذه السياسة حيز التنفيذ يوم الاثنين 15 تموز. ويأتي هذا الإعلان بعد أن أظهرت بيانات رسمية نشرت يوم الجمعة 12 تموز أن سلسلة استمرت خمسة أشهر من تباطؤ التضخم انتهت في حزيران عندما كان التضخم أعلى مما كان عليه في أيار. منذ تولى الرئيس الليبرالي خافيير مايلي السلطة في أواخر العام الماضي، تباطأ التضخم بشكل كبير في الأرجنتين، حيث انخفض من 25.5 في كانون الأول إلى 4.2 في أيار، لكنه ارتفع في حزيران إلى 4.6.