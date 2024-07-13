2024-07-13 23:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

اظهرت حسابات وزارة المالية للنفقات للاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، ارتفاع اجمالي النفقات بنسبة 12%، فيما شكل ارتفاع الرواتب الجزء الاكبر من ارتفاع اجمالي النفقات.

وبلغت نفقات الدولة العراقية للاشهر الخمسة الاولى من العام الماضي 2023 ماقيمته 37 تريليون دينار عراقي، فيما ارتفعت لنفس الفترة من العام الحالي 2024 الى 41.5 تريليون دينار، بارتفاع نسبته حوالي 12%.

واجمالا بلغ الارتفاع ماقيمته 4.5 تريليون دينار هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كانت الرواتب مسؤولة عن 4.4 تريليون دينار من الارتفاع، فيما شكلت جميع النفقات الاخرى زيادة قدرها فقط 100 مليار دينار او 0.1 تريليون دينار عراقي.

وفقا لذلك فان الرواتب شكلت مانسبته 98% من اجمالي الارتفاع في النفقات العامة، حيث ارتفعت من 17.9 ترليون دينار للاشهر الخمسة الاولى للعام الماضي، الى 22.3 تريليون دينار للاشهر الاولى من العام الجاري.