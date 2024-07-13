2024-07-13 23:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

اكدت وزارة النفط، اليوم السبت (13 تموز 2024)، التزام العراق كلياً باتفاق أوبك الخاص بالتخفيضات الطوعية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "إشارة إلى تقديرات المصادر الثانوية حول زيادة انتاج العراق عن الحصة المقررة في اتفاق أوبك والدول المؤتلفة معها في اعلان التعاون بمقدار 184 الف برميل/ يوماً لشهر حزيران 2024، يؤكد العراق التزامه كليا بالاتفاق وبالتخفيضات الطوعية وتعويض اي فائض بالإنتاج منذ بداية عام 2024".

وأضافت أنها "ستلتزم بمستوى الانتاج المطلوب في الاتفاق والبالغ 4 ملايين برميل يوميا لشهر تموز والاشهر القادمة، بالإضافة الى تعويض الفائض في الانتاج منذ بداية العام خلال فترة التعويض والتي تمتد حتى نهاية شهر أيلول 2025".