2024-07-13 23:00:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن مصرفا الرافدين والرشيد، اليوم السبت، المباشرة ببيع الدولار للمسافرين اعتباراً من يوم الإثنين المقبل. وقال مصرف الرافدين في بيان له إنه "استناداً لتوجيهات البنك المركزي العراقي، يعلن مصرف الرافدين المباشرة ببيع الدولار للمسافرين اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 2024/7/15". وأشار المصرف إلى، أنه "تم تحديد الفروع المخصصة في بغداد وهي: فروع الكرخ (السنك - المنصور - الرافعي - الخضراء - المعرفة - براثا - الأمانة العامة لمجلس الوزراء - حي العامل - المحيط - الحي العربي)، أما فروع الرصافة ( الفردوس - الرئيسي - الباب الشرقي - شارع فلسطين - المشتل - دور الضباط - الوزيرية - القدس -