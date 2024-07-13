2024-07-13 23:00:08 - المصدر: منصة إيشان

وصف رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بأن عمليات الاغتيال التي تنفذها أجهزته، تعد رسالة إلى إيران. وقال نتنياهو، في تصريح بشأن المجزرة الأخيرة، إن قتل قياديي حماس يقرب الكيان الصهيوني من تحقيق أهدافه، واصفاً أن هذا العمل هو رسالة إلى إيران وأذرعها في المنطقة. وأضاف، أن “الولايات المتحدة تدرك جيداً ان “الاغتيالات […]

ظهرت المقالة نتنياهو: قتل قياديي حماس يمثل رسالة إلى إيران وأذرعها أولاً على ايشان.