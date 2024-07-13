2024-07-13 23:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريق الطلبة مع ضيفه زاخو 1-1، مساء السبت، في المباراة التي احتضنها ملعب الزوراء، ليبقى فريق زاخو بالمركز الخامس برصيد 67 نقطة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم زاخو بهدف دون مقابل للطلبة، جاء في الدقيقة 43 من ركلة جزاء نفذها بنجاح امجد عطوان، وفي الشوط الثاني تمكن الطلبة من تعديل النتيجة.

هذا وحصل النجف على المركز الرابع برصيد 67 نقطة ليحل رابعاً في ترتيب الفرق بعد فوزه على ضيفه الميناء 2-0 بمباراة أقيمت عند الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب النجف الدولي.

الشوط الاول انتهى بالتعادل السلبي من دون اهداف، لكن في الشوط الثاني، سجل فريق النجف هدفه في الدقيقة 57 عن طريق حازم المستوري وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 70 عن طريق محمد داود . .

وبحسب اتحاد الكرة العراقي فان مباريات الـ"بلي اوف" لفرق المقدمة ستكون حسب لوائح الاتحاد على النحو التالي: الفريق الثاني في ترتيب دوري نجوم العراق، سيلاقي الخامس، بينما يلاقي صاحب المركز الثالث، صاحب المركز الرابع في الترتيب، وقد تم تحديد يوم 18 من تموز الجاري موعدا لاقامة المباراتين.

وسيواجه الفائزون أنفسهم وجها لوجه، وسيشارك الفائز منهما في بطولة الاندية العربية، اما الخاسر فسيشارك في بطولة الاندية الخليجية وقد حدد يوم 22 من تموز الجاري موعداً لإجراء المباراتين.

وسيحجز الفريق المتوج بلقب نجوم العراق، وهو الشرطة، مقعداً مباشراً في بطولة نخبة أندية آسيا، أما الوصيف وهو فريق القوة الجوية فحجز مقعداً مباشراً في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.