رئيس الوزراء يحضر مجلس العزاء الحسيني الذي يقيمه المالكي

2024-07-13 23:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واعحضر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مجلس العزاء الحسيني الذي يقيمه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في بغداد.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حضر مجلس العزاء الحسيني الذي يقيمه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في مسجد الأبرار بالعاصمة بغداد".