العراق يجدد التزامه بتخفيضات "أوبك" الطوعية

2024-07-13 23:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت وزارة النفط العراقية، مساء السبت، التزام البلاد بالتخفيضات الطوعية المتفق عليها في "أوبك"، مشيرة إلى أن العراق سيعوض أي فائض في الإنتاج بداية العام المقبل.

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تقديرات المصادر الثانوية حول زيادة إنتاج العراق عن الحصة المقررة في اتفاق أوبك والدول المؤتلفة معها في إعلان التعاون، جاء بمقدار 148 ألف برميل يومياً لشهر حزيران 2024".

وأكدت وزارة النفط العراقية، وفق بيانها، أنها ستلتزم بمستوى الانتاج المطلوب في الاتفاق والبالغ 4 ملايين برميل يومياً، لشهر تموز والأشهر القادمة، بالإضافة إلى تعويض الفائض في الانتاج منذ بداية العام خلال فترة التعويض والتي تمتد حتى نهاية شهر أيلول 2025.