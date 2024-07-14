محافظ صلاح الدين يؤكد أهمية تضافر الجهود لإنجاح زيارة عاشوراء

2024-07-14 00:06:01 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديأكد محافظ صلاح الدين بدر الفحل، أهمية تضافر الجهود لإنجاح زيارة عاشوراء في قضاء بلد.وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقته وكالة الانباء اعراقية (واع)، أن "محافظ صلاح الدين بدر الفحل زار مساء اليوم السبت قضاء بلد برفقة النائب محمد كريم البلداوي ونائب المحافظ الفني مفيد منعم ومدراء الدوائر الخدمية وقائممقام قضاء بلد ، بهدف متابعة الخطة الأمنية وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لإنجاح خطة زيارة عاشوراء".واضاف، أنه "خلال الزيارة، تابع المحافظ مع المسؤولين عن الخطة الأمنية المعدة لتأمين إحياء ذكرى عاشوراء في القضاء، وتم مناقشة التدابير اللازمة لحماية المواكب والمشاركين، وضمان انسيابية الحركة المرورية، كما تم بحث سبل تعزيز الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة خلال فترة الزيارة".وأكد المحافظ خلال الزيارة ، بحسب البيان، "على أهمية تضافر جهود الجهات الأمنية والخدمية لإنجاح هذه الزيارة الدينية المهمة"، مشيداً بـ"التحضيرات التي تمت حتى الآن، مؤكداً على ضرورة مواصلة الجهود لتوفير بيئة آمنة ومريحة للزائرين".