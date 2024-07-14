احتجاجات ليلية واعتقال "دلفري" مشروبات كحولية في بغداد

2024-07-14 00:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت العاصمة بغداد، مساء السبت، احتجاجات ليلية في مدينة الصدر، واعتقال موظف حكومي يعمل "دلفري مشروبات كحولية".

وبحسب مصدر أمني، أبلغ وكالة شفق نيوز، بأن "أهالي حي طارق في مدينة الصدر، أحرقوا الإطارات وقطعوا أحد الطرق احتجاجاً على سوء الخدمات وانعدام التيار الكهربائي".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية ألقت القبض على موظف في وزارة الكهرباء، وهو يقوم ببيع المشروبات الكحولية داخل عجلته (دليفري) ضمن منطقة الأربع شوارع في الزعفرانية جنوبي العاصمة بغداد".