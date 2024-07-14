2024-07-14 00:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (14 تموز 2024)، بالقاء القبض على موظف بوزارة الكهرباء يبيع المشروبات الكحولية في الزعفرانية.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "القوات الأمنية القت القبض على موظف بوزارة الكهرباء يبيع المشروبات الكحولية (دليفري) داخل عجلته في الزعفرانية".

ويوم الاثنين الماضي، أفاد مصدر أمني، بان عناصر شرطة الرصافة ضبطت شبكة خاصة لبيع المشروبات الكحولية بين الدور السكنية داخل محل للسمكرة في منطقة كم الأرمن وسط بغداد، مبينا أن هذه الشبكة تبيع المشروبات الكحولية عن طريق خدمة التوصيل (الدليفري)، حيث تم اعتقال عدد من أفرادها.