2024-07-14 00:40:02

شبكة اخبار الناصرية: شهدت مدينة الناصرية مساء اليوم انطلاق المواكب الحسينية في وسط المدينة، إحياءً لذكرى ليلة السابع من شهر محرم الحرام، وتخليدًا لشهادة الإمام العباس عليه السلام.انتهى.

