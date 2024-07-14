المحافظات العراقية التي عطلت الدوام الأحد

2024-07-14 01:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

اعلنت 3 محافظات جنوبية تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد (14 تموز 2024)، بمناسبة ذكرى استشهاد الامام العباس "ع" الموافق السابع من محرم.

واعلن رئيس مجلس محافظة البصرة خلف البدران عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد (14 تموز 2024)، لجميع الدوائر التابعة للحكومة المحلية وذلك بمناسبة السابع من محرم الحرام باستثناء الدوائر الخدمية والأمنية.

وانضمت محافظة ميسان بعد ذلك الى العطلة، لتعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاحد بمناسبة استشهاد الامام العباس "عليه السلام"، فيما اعلنت محافظة ذي قار ايضا تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاحد بمناسبة ذكرى استشهاد الامام العباس "عليه السلام".

ومن المصادفات، ان الاحد يوافق الـ 14 من تموز وهو ذكرى تأسيس الجمهورية وسقوط الملكية في العراق، في حين رفع مجلس النواب هذه العطلة عن قانون العطل الرسمية بوصفه "يوم جدلي".

ويعد السابع من محرم يوما مخصصا لاستذكار الامام العباس "عليه السلام"، بالرغم من ان يوم شهادته هو العاشر من محرم مع الامام الحسين وجميع اهل بيته واصحابه عليهم السلام، الذين استشهدوا في الطف جميعهم في العاشر من محرم.