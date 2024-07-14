2024-07-14 01:42:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، يوم السبت، باندلاع نزاع عشائري عنيف جنوبي العمارة مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "النزاع اندلع بين عشيرتين في منطقة الخيسات بناحية العزير، واستخدمت فيه الاسلحة الثقيلة كالهاونات"، لافتا إلى ان "النزاع مستمر لغاية الآن وتسبب بإصابة شخصين على الأقل".

وبين المصدر، ان "سبب اندلاع النزاع هو خلاف على (بقرة)"، مضيفا أن "القوات الامنية طوقت مكان الحادث، لكنها تواجه صعوبة في اقتحامه".