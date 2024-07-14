استون فيلا يحسم صفقة ضم اونانا

2024-07-14 08:18:03 - المصدر: واع

متابعة – واعاشارت تقارير صحفية الى ان لاعب نادي ايفرتون أمادو أونانا حسم انتقاله الى نادي اخر ضمن اندية الدوري الانكليزي الممتاز إلى أستون فيلا، في وقت حسمت الصفقة مقابل رسوم وصلت قيمتها الى 50 مليون باوند بالإضافة إلى شرط البيع.واضافت التقارير الى انه تم قبول العرض الرسمي، الذي ينقل اللاعب السنغالي الى استون فيلا بعقد لمدة خمس سنوات لأونانا في فيلا صالح حتى حزيران من صيف العام 2029.في وقت تم حجز موعد لاجراء الفحوصات الطبية وانه من المقرر توقيع الصفقة خلال الأسبوع الجاري.