انتحار فتاة داخل منزلها في العامرية ببغداد

2024-07-14 08:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاحد (14 تموز 2024)، بانتحار فتاة داخل منزلها في منطقة العامرية ببغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "فتاة من تولد 2005 (طالبة مدرسة) أقدمت على الانتحار باسلوب شنق نفسها مستخدمة قطعة قماش (شال) معلق في المروحة السقفية داخل غرفة نومها ضمن منطقة العامرية ببغداد".

وأضاف ان "القوات الامنية وصلت الى دار الفتاة وفتحت تحقيقيا بالحادث، فيما تم نقل جثتها الى دائرة الطب العدلي".