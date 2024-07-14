القبض على 4 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة جنوب بغداد

2024-07-14 09:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد (14 تموز 2024)، القبض على أربعة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة ضمن مناطق جنوب العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "تزامناً مع انطلاق الخطة الأمنية الخاصة بشهر محرم الحرام وذكرى عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، نفذت تشكيلات فرقة المشاة (السابعة عشر) والقطعات الملحقة بها بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن /قيادتنا، عمليات استباقية للبحث والتفتيش المناطقي في قضاء ( المحمودية) والقرى والأرياف والبساتين المحيطة به".

وأضافت ان "العملية نتج عنها اعتقال أربعة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بعد تدقيق أسمائهم في قاعدة بيانات المطلوبين للقضاء العراقي".