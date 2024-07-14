القوات الامنية تقتحم "بستان سارة" أكبر "وكر" لداعش جنوب غربي ديالى

2024-07-14 09:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، صباح اليوم الأحد، أن القوات الامنية اقتحمت "بستان سارة" أكبر وكر لداعش في مناطق "خان بني سعد" جنوب غربي محافظة ديالى ويضم قادة للتنظيم المتشدد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات أمنية مشتركة وبغطاء جوي بدأت بإقتحام (بستان سارة) وهي منطقة زراعية كثيفة تتخذها خلايا داعش ملاذات آمنة لها وتضم قيادات مهمة في التنظيم".

وأضاف أن"المعلومات الأولية تشير الى مقتل عدد من الإرهابيين وانتشال جثمان أحد ضحايا قوات الجيش الذي فارق الحياة أمس متأثرا بجروح بليغة في محيط المنطقة".

وكانت الاستخبارات العسكرية قد أعلنت يوم الجمعة، مقتل عنصرين من تنظيم داعش في أحدهما انتحاري يرتدي حزاما ناسفا في أحد بساتين قرية العيط في ديالى. وفيما بعد أفادت قيادة العمليات المشتركة بأن أحد القتيلين هو (أبو الحارث) ما يسمى بمسؤول خان بني سعد ضمن قاطع ديالى.

يوم أمس السبت أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن ضابطا كبيراً برتبة عميد بالشرطة أُصيب بجروح بينما سقط ثلاثة منتسبين من الجيش والشرطة ضحايا جراء العمليات الجارية في خان بني سعد.