اليوم.. صراع ناري بين إسبانيا وإنجلترا في نهائي يورو 2024

2024-07-14 09:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في العاشرة من مساء اليوم الأحد، إلى الملعب الأولمبي في برلين لمتابعة المواجهة المرتقبة بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا.

ونجح المنتخب الإسباني في الوصول إلى نهائي كأس أمم أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه، بعد أعوام 1964، 1984، 2008 و 2012، بعد تغلبه على نظيره الفرنسي في نصف نهائي النسخة الحالية بنتيجة 2 – 1.

بينما تأهل منتخب إنجلترا إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي والثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره منتخب هولندا، بهدفين مقابل هدف.

ويسعى المنتخب الإسباني، في مباراة اليوم ، لتحقيق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، لينفرد بصدارة الأكثر تتويجا بلقب البطولة، حيث يتساوى مع ألمانيا برصيد 3 ألقاب، بينما يحلم منتخب إنجلترا لحصد اللقب للمرة الأولى.

وتعتبر مباراة إنجلترا ونظيره الإسباني النهائي الأغلى، والأهم، في كأس أمم أوروبا الجارية، على الأراضي الألمانية، فبحسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في إحصاءات لاعبي وأندية كرة القدم فإن مجموع القيمة التسويقية لقائمتي إنجلترا وإسبانيا في المباراة النهائية تصل إلى 2.48 مليار يورو، ما يجعلها الأغلى على مستوى البطولة.